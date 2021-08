A do të jetë gati Eko Kampusi për këtë vit shkollor apo do të vazhdojë mësimi me turne?!

A do të jetë gati Eko Kampusi për këtë vit shkollor apo do të vazhdojë edhe këtë vit mësimi me turne?!Punimet për ndërtimin e Eko Kampusit Universitar në Sarandë kanë përfunduar prej 3 vjetësh, por pavarësisht kësaj, duket se edhe këtë vit mësimi në Sarandë do të vazhdojë me turne.

2 vjet më parë, pas shqetësimit të ngritur nga drejtoresha e shkollës “9 Tetori”, kryetari i Bashkisë Adrian Gurma u shpreh se kemi ngritur një grup pune për të bërë preventivin e bangave.

Vitin e kaluar drejtori i Zyrës Arsimore Sarandë Vladimir Dema u shpreh se tek Eko Kampusi kanë mbetur për tu kryer vetëm disa punime hidraulike dhe elektrike, ndërsa baza materiale me tavolina dhe karrige është gati.Por pavarësisht këtyre, nuk ka asnjë sinjal se Eko Kampusi të jetë gati për fillimin e këtij viti shkollor.

