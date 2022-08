6 të plagosur nga aksidenti në rrugën Kardhiq – Sarandë, mes tyre 3 të mitur

Një aksident ka ndodhur para pak castesh në rrugën Kardhiq – Sarandë, në Shelegar. Në vendngjarje ka mbërritur edhe ambulanca, e cila sipas dëshmive nga vendngjarja, ka marrë 6 të plagosur. Nga aksidenti është bllokuar edhe qarkullimi i automjeteve në të dy kahët e lëvizjes.

Sot, rreth orës 11:10, në aksin rrugor Kardhiq-Sarandë, në fshatin Shelegar, një automjet tip “BMW” me drejtuese shtetasen A. K. dhe pasagjer shtetasin A. G. është përplasur me një automjet tip “Benz”, me drejtues shtetasin B. S. dhe pasagjerë 3 shtetas të mitur.

Të dy drejtuesit e automjeteve dhe pasagjerët janë dërguar në spital, për ndihmë mjekësore, dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet e mëtejshme për sqarimin e rrethanave të aksidentit.