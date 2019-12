Universiteti i Sarandës shpall konkurs për 2 vende pune

Universiteti i Tiranës shpall konkursin kandidatët për:

-2(dy) vende të lira pune për personel akademik në Filialin e UT, Sarandë, dega administrim – biznes, të kategorisë “Asistent-Lektor”.

Kandidatët konkurrentë për 2(dy) vende pune për personel akademik në Filialin e UT, Sarandë, dega administrim -biznes, të kategorisë “Asistent-Lektor”, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:

1.Të ketë përfunduar studimet e nivelit të parë bachelor dhe të dytë (Master i Shkencave) ose diploma ekuvalente me to në fushën e ekonomisë në Fakultetin e Ekonomisë të UT ose në universitete të tjera publike brenda ose jashtë vendit në të njëjtën fushë.

2. Të kenë notë mesatare të studimeve universitare të nivelit të parë bachelor mbi 8 dhe mbi 8 në ciklin e dytë të studimeve master i shkencave (në rastet e diplomave të integruara të nivelit të dytë,

nota mesatare duhet të jetë mbi 8). Në rastet kur ka përfunduar studimet jashtë vendit, kandidati duhet të ketë notë mesatare mbi 7.

3. Të zotërojë me dëshmi së paku një gjuhë të huaj perëndimore.

4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

5. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna.

Kandidatët konkurentë për këto vende pune, preferohet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:

1. Preferohet të njohin gjuhën angleze.

2. Të kenë përvojë në mësimdhënie në shkollat e larta.

3. Të kenë botime shkencore, artikuj me faktorë impakti, pjesëmarrje në konferenca etj

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Filialit të Universitetit të Tiranës në qytetin e Sarandës, këto dokumenta:

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

1. Kërkesë me shkrim

2. Curriculum vitae

3. Diplomë e studimeve universitare (fotokopje e noterizuar).Për diplomat e marra në

universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së

njohjes nga organi kompetent.

4. Listat e notave (fotokopje e noterizuar)

5. Dëshmi të pjesëmarjes në konferenca apo seminare, ëorkshop etj

( fotokopje të noterizuar)

6. Të paktën dy referenca nga profesor të fakultetit përkatës.

7. Dëshmi penaliteti.

8. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar)

9. Kopje të botimeve të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.

10. Kopje të librezës së punës.

Dokumentat pranohen në Filialin e UT, Sarandë, nga data 16.12.2019-30.12.2019.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta