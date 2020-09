U dha me PPP, Porti i Limionit rrit tarifat 6 herë, Anijet braktisin Sarandën

Sipas një denoncimi në Saranda Web, Porti i Limionit, pasi u dha me koncension ka rritur tarifat e ankorimit të anijeve me 6 herë.

Kjo ka bërë që anijet e madhrave të braktisin këtë port dhe për pasojë ndërprerjen e punës për dhjetra shoferë kamionash dhe mungesën e të ardhurave në familje të qytetit.

MESAZHI në Saranda Web

Pershendetje Saranda Web!

Jemi ne nje grup pronaresh kamionash, me te cilat bejme ngarkimin e anijeve me inerte.

Kompania e cila ka marre me qera portin e mallrave te Sarandes, ka rritur çmimin e ankorimit 6 here me shume duke e bere nje tarife te paperballueshme.

Rrjedhimisht eshte bere problem duke pezulluar punen tone dhe mundesine per te ushqyer familjet tona.

Lutemi te merret parasysh kjo ankese nga kompania dhe te jepet nje zgjidhje.

Ju faleminderit!