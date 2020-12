TENDERI 35 milionë/ 3 kompani nuk plotësuan kriteret e Bashkisë Sarandë për ndërtimin e tualeteve të Tregut Industrial

.

Bashkia Sarandë ka zhvilluar tenderin për ndërtimin e tualeteve në Tregun Industrial, mungesa e të cilave ka qenë kërkesa e vetme e tregëtarëve në çdo fushatë elektorale.

Në tenderin me fond limit 35 milionë lekë të vjetra janë paraqitir 4 kompani me këto oferta:

1.ILIRIA/D me 33.702.000 lekë

2.SAVRIKAL me 33.3782.000 lekë

3.ASI-2A CO me 30.530.000 lekë

4.2Z KONSTRUKSION me 34.800.000 lekë

Sipas njoftimit të Bashkisë, 3 nga 4 kompanitë nuk kanë plotësuar kriteret e vendosura për ndërtimin e tualeteve dhe janë skualifikuar:

1.“SAVRIKAL”

2.“ASI-2A CO”

3.“2Z KONSTRUKSION”

Duke qenë se këto 3 kompani u skualifikuan nga tenderi me argumentin se nuk plotësonin kriteret e vendosura, fitues është shpallur “ILIRIA/D” SHPK me NIPT(NUIS): J66702510D