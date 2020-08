Protesta në Bajkaj, lirohen 3 banorët e shoqëruar. Demokratët: Po e ndjekim situatën

Të irrituar se askush nuk i ka pyetur dhe se askush nuk i kishte lajmëruar për dëgjesën që ishte planifikuar për ditën e sotme, banorët kanë shkuar dhe janë konfliktuar me përfaqësuesit e firmës.

Tre persona, kryeplaku i fshatit dhe dy të tjerë, u shoqëruan nga policia e Delvinës lidhur me ngjarjet.

Tension dhe përplasje në fshatin Bajkaj në Delvinë. Shkak është bërë leja për një gurore në këtë fshat. Saranda Web ka raportuar në vijëmësi pamjet e ngjarjes në Delvinë, që përfundoi me të lënduar. Banorët e fshatit janë kundër hapjes së gurores në këtë zonë.

Të irrituar se askush nuk i ka pyetur dhe nuk i kishte lajmëruar për dëgjesën që ishte planifikuar për ditën e sotme, banorët kanë shkuar dhe janë konfliktuar me përfaqësuesit e firmës. “Hapja e kësaj guroreje nuk i shërben komunitetit, përkundrazi prish bimësinë dhe ndot mjedisin” shprehen ata.

Ata kanë akuzuar përfaqësuesit e firmës dhe pushtetin vendor se tenton që të bëjë dëgjesa nëpër ferra fshehurazi me qëllim lejimin e gurores.

Lidhur me situatën, ka patur një interesim edhe nga ana e Partisë Demokratike në opozitë. Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jolio Dine duke shpërndarë videon e Saranda Web, shkruan: “Partia Demokratike po ndjek me vemendje te vecante situaten e krijuar ne Bajkaj te Delvines dhe shpreh mbeshtetjen e plote per banoret e zones si dhe ben thirrje per transparence dhe pergjegjshmeri nga ana e Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit”

Video e protestës së banorëve të fshatit Bajkaj kundër ndërtimit të gurores në Qafën e Brreshërit Gepostet von Saranda Web am Mittwoch, 19. August 2020