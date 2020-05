Pas denoncimit në Saranda Web, reagon kryetari i PD Delvinë: Publikoni dokumentacionin

Pas denoncimit në Saranda Web të 2 punonjësve të Bashkisë Delvinë të shkarkuar nga puna, ka reaguar edhe kryetari i PD Delvinë Hari Imeri:

Zonja dhe zotërinj drejtues të institucionit të Bashkisë Delvinë!

Po ndjek me shqetësim ankesën e qytetarëve delvinjot për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës drejtuar medias lokale “Sarandaweb”.

Duke qenë i ndërgjegjshëm se kërkesa shmang çdo qëllim përfitimi politik por për hirë të transparencës si përfaqësues i opozitës Delvinë kërkoj prej jush vënien në dispozicion publikisht të të gjithë materialit apo motivacionit bazuar në ligj të ndërprerjes së mardhënieve të punës me qytetarët të cilët kanë paraqitur shqetësimin e tyre.

E bëjë me dije ç’do drejtues politikë në Delvinë se për ç’do qytetar të larguar në mënyrë të padrejtë do të përballet nesër me ligjin,do të përballet me Partinë Demokratike, shkruan Hari Imeri.