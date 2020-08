Olta Xhaçka: Nga nesër në Kakavije me testin dhe formularin me vete

Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka dhe Ministria e Europës dhe Punëve të Jashtme kanë konfirmuar sot pikat kufitare me Greqinë, ajo e Kakavijës dhe Kapshticës, do të qëndrojnë të hapura deri në orën 22:00 të mbrëmjes.

Ky konfirmim erdhi pas raportimeve kontradiktore në lidhje me kuotot e personave që do kalonin në kufi, pasi më herët ato u mbushën.

Kështu vjen një lajm i mirë për ata persona të cilët prej ditësh po qëndrojnë në radhë në Kakavijë.

Ndërkohë ministrja Olta Xhaçka konkretisht është shprehur: “Risjellim në vëmendje që nesër nis kufizimi i ri nga pala greke duke vendosur kuota dhe kërkesa për formular dhe test negativ.

Kakavija dhe Kapshtica do të qëndrojnë hapur deri në orën 22:00.

Orari i ri për ditën e sotme pas bisedimeve me palën greke.

Qytetarët të mos paraqiten nesër në Kakavijë e Kapshticë pa formularin dhe testin negativ.”