Njoftim punësimi për Përgjegjës Finance në Bougainville Bay

BOUGAINVILLE BAY Resort & SPA pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Përgjegjës/e Finance

Përshkrim i përgjithshëm: Përgjegjësi/sja e Financës do të punojë së bashku me ekipin në bashkëpunim të ngushtë me Drejtuesin e Departamentit të Financës dhe do të luajë një rol të rëndesishëm në përmirësimin dhe ruajtjen e gjendjes financiare të degëve të F & B.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 Kontroll i detajuar I regjistrimeve në Alpha Web;

 Kontroll i të gjitha dokumentacioneve të hyrjeve/daljeve nga magazina në destinacione të tjera;

 Kontrolli dhe verifikimi i veprimeve me mjetet monetare;

 Rakordimi i klientëve dhe furnitoreve, kasa fiskale, poss banke etj;

 Të jetë në gjëndje të analizojë të dhënat financiare, të llogarisë kostot, dhe marzhet e kompanisë;

 Raporton dhe kontrollon magazinat në pikat e shitjes, si dhe nxjerr diferencat sa herë i kërkohet dhe sa herë e shikon të arsyeshme;

 Të zbatojë politikat, dhe procedurat e kompanisë;

 Planifikon, organizon dhe menaxhon ngarkesën e punës;

 Detyrat të tjera të cilat përkojnë me përmbushjen e detyrës së përgjegjësit te financës;

 I/E aftë për të marrë përgjegjësi;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 Diplomë Universitare dega Financë- Kontabilitet;

 Të ketë eksperiencë jo më pak se 5- vjeçare pune, në këtë fushë, përbën avantazh eksperienca në fushën e hoteleri-turizmit;

 Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet;

 Njohuri shumë të mira në programin Alpha Web;  Aftësi në përdorimin e paketës Ms Office;

 Aftësi shumë të mira komunikimi dhe pune në grup.

 Të kenë njohuri të mira të gjuhës Angleze, gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;

 Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë;

 Etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;

 Fleksibilitet me orarin e punës;

Shënim: Aplikantët duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth!

Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: [email protected] ose te telefonojne ne numrin +355686082912