Ndryshimet në lejen e qarkullimit rrugor/ Gonxhe: Kush të dojë mund të mbajë dokumentin e vjetër

Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), Blendi Gonxhe në një intervistë për Report Tv ka prezantuar ndryshimet e bëra në lejen e qarkullimit rrugor. Në prononcimin gjatë hapësirës live të pasdites, Gonxhe vuri theksin se këto ndryshime reflektohen pozitivisht në xhepat e qytetarëve shqiptarë, por edhe të vetë institucionit pasi ka një kosto më të ulët.

Ai shtoi se kjo një është e detyrueshme. Pra nëse dikush do të mbajë lejen e vjetër është i lirë.

Ndërkohë, edhe Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor ka reaguar në replika me komentues në Saranda, duke sqaruar se:

✅👌Tjetër RISI dhe LAJM I MIRË për Automotorizimin Shqiptar! DPSHTRR ka propozuar dhe miratuar pranë MIE formatin e ri të Lejes së Qarkullimit të Mjetit Rrugor të regjistruar në Shqipëri! Ky operacion (bazuar në numrin e pritshëm të shërbimeve) do t’ju kursejë qytetarëve ~1.35 milionë Euro për vitin 2021!

🟢AVANTAZHET direkte për qytetarët:

🔺Sot paguhet 3,500 lekë së bashku për lejen aktuale, certifikatën e pronësisë dhe lejen ndërkombëtare të mjetit! DPSHTRR po përgatit procedurën teknike për lëshimin, personalizimin e dokumentit të ri unik që do kushtojë 2,100 lekë, -40%!

🔺Leja e re nuk do ketë vula kolaudimi, për rrjedhojë nuk do bëhet e pavlefshme nga mungesa e vendit për vula si leja aktuale!

🔺Leja e re nuk ka afat vlefshmërie! (Leja aktuale për shkak të vulave të kolaudimit duhet të rinovohej, për kategori të caktuara mjetesh, çdo 5 ose çdo 10 vjet)

🔺Leja e re përfshin të dhëna shtesë qiradhënësi mjeti dhe përdoruesi mjeti dhe do gjenerohet përmes sistemit të ri elektronik, platforma e re eDPSHTRR!

🔺Leja e re unifikon të dhënat dhe eliminon Certifikatën e Pronësisë së Mjetit! (Hiqet një dokument, fitohet kohë)

🔺Leja e re nuk dëmtohet nga lagështia ose palosjet, nuk griset si leja aktuale!

🔺Leja e re përmban elementet e sigurisë të detyrueshme nga Direktiva si: watermark – ose logo identifikuese në brumin e letrës speciale që dallohet vetëm nëse shikohet përmes dritës; fluorescent fibres – ose fije fluoreshente që dallohen vetëm me rreze ultraviolet; fluorescent imprints – ose logo identifikuese e dallueshme vetëm me rreze ultraviolet; hologramë – ose stampë e shndërritshme e integruar në materialin e letrës nga prodhuesi me dizajn të personalizuar!

🔺Leja e re do ketë edhe elementë të tjerë sigurie shtesë si QR code i personalizuar drejtpërdrejt nga sistemi i ri eDPSHTRR, mikrotekst, vizatim ose grafika që ndryshojnë ngjyrën në këndvështrime të ndryshme të dritës, etj!

🔺Cilësia dhe vetitë e letrës së lejes së re do të jenë speciale, e njëjtë me dokumentet e qarkullimit të mjeteve gjermane! Zvogëlohet në maksimum mundësia e manipulimit të të dhënave, për pasojë garantohet besueshmëria në qarkullim dhe për çdo verifikim nga autoritetet e kontrollit brenda/jashtë vendit! (ndryshe nga leja aktuale)

🔺Leja e re do jetë më e vogël, me tre pjesë, më praktike e rezistente, si edhe me çdo të dhënë të mjetit, të kodifikuar!

🔺Leja e re, falë cilësisë, sigurisë dhe përputhshmërisë me Direktivën 1999/37/EC e 29 Prillit 1999 (e përditësuar, 2014), eliminon nevojën për Leje Ndërkombëtare Mjeti! Qytetari që udhëton jashtë vendit lehtësohet nga kosto e angari kohore, sepse sot i duhet që çdo 3 vjet të kërkojë e paguajë leje ndërkombëtare!

🟡SQARIM PLOTËSUES‼️

🔺Leja e re, sapo të jetë disponibël, do jepet për veprimet e reja me mjetin! Leja e re NUK është e detyrueshme për qytetarët që kanë lejen aktuale të mjetit!

🔺Leja e re jo vetëm rrit standardet, por edhe u kursen, kohë e para, qytetarëve!

(Investimi teknologjik i personalizimit në çdo sportel, tërësisht nga DPSHTRR!)