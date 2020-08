Kufiri detar me Greqinë, Meta: Shqiptarët të jenë të sigurt, unë do të mbroj Kushtetutën

Presidenti Ilir Meta nga Vlora i kërkoi qeverisë dhe të gjitha institucioneve të tjera që të respektojnë vendimin e gjykatës Kushtetuese në lidhje me kufirin detar me Greqinë.

Reagimi i kreut të shtetit shqiptar erdhi pas deklaratave nga Athina se do të zgjerohet me 12 milje në detin Jon. Ilir Meta theksoi se shqiptarët duhet të jenë të sigurt se Presidenti gjithmonë do të mbrojë kushtetutën.

“Sot jam vetëm për Drashovicën, për luftën dhe luftërat dhe epopenë e jashtëzakonshme të 1920. Presidenti flet aq më tepër nga Drashovica, cdo shqiptar mund të flasë me shumë kurajo dhe përgjegjshmëri, por nuk do të doja të merresha me asnjë çështje tjetër.

Pas asnjë diskutim shqiptarët duhet të jenë të sigurt se Presidenti gjithmonë do të mbrojë kushtetutën për cështjen në fjalë do të respektoj vendimin e gjykatës Kushtetuese dhe këtë duhet ta bëjnë të gjitha institucionet tona” tha ai.

Ministri i Jashtëm në detyrë Gent Cakaj u shpreh sot se kjo është një çështje që rregullohet nga e drejta ndërkombëtare dhe se Greqia, ashtu si çdo shtet tjetër palë e konventës, aty ku e lejon gjeografia dhe për sa kohë që nuk cënohen të drejtat sovrane të një shteti tjetër, gëzon të drejtën që të zgjerojë gjerësinë.

Por, kjo lëvizje, thotë ai, po ndiqet me vëmendje nga Shqipëria. Cakaj vijoi më tej duke thënë se vetë Shqipëria në bazë të kësaj konvente ka ushtruar të drejtën për të përcaktuar gjerësinë e detit të saj territorial në 12 milje detare që prej 9 marsit 1990 dhe që nuk është kontestuar për asnjë moment nga fqinjët tanë.