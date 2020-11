I prekur nga covid/ Mbërrin në Athinë Kryepeshkopi Anastas -VIDEO

Kryepeshkopi Anastas Janullatos është infektuar me Covid-19, çka ka sjellë përkeqësim të gjendjes së tij shëndetësore.

Këto janë pamje të kryepeshkopit Janullatos i cili ka mbërritur në Athinë me urgjencë me një avion ushtarak grek, të llojit C 130, që ishte nisur nga aeroporti i Elevsinës për në Tiranë.

Shëndeti i tij paraqitet i rënduar. Në qershor të këtij viti, Janullatosi iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale, për shkak se pësoi një atak kardiak në zemër.

Nisur nga çfarë u raportua, kryepeshkopi kishte shfaqur probleme me zemrën, pak para operacionit.

