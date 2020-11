Humb jetën nga Covid-19 mjeku nga Saranda Ilirjan Draçi

Ka humbur betejën me Covid-19 mjeku nga Saranda Ilirjan Draçi.

Lajmi bëhet publik nga ministrja Manastirliu, e cila shkruan:

Dr. Ilirjan Draçi ishte mjeku që me profesionalizëm e përkushtim i shërbeu komunitetit të banorëve të Tiranës për vite e vite me rradhë, si mjek dhe drejtues në poliklinikën e specialiteteve nr.1.

Dr. Ilirjani nuk ia doli në betejën me virusin e pabesë, megjithë përpjekjet e mëdha të kolegëve në spitalin Infektiv.

E trishtuar nga kjo humbje e madhe për të gjithë ne. Do na mungojë shumë energjia e pashtershme dhe shpirti i sakrificës të një mjeku model, qytetari të mirë dhe drejtuesi të zot.

U prehsh në paqe dr. Draçi😢

Ne do ta fitojmë luftën ndaj këtij armiku të padukshëm të gjithë #bashkë! – shkruan Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastriliu