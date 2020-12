Hajdutët bëjnë kërdinë në qytet, Policia pa akses në kamerat e qytetit

Ditët e fundit numri i rasteve të vjedhjeve në bizneset e qytetit ka shënuar një rritje të ndjeshme.

Gjatë natës së kaluar është regjistruar një tentativë vjedhjeje në një dyqan me telefona, ndërsa një dyqan me elektroshtëpiake u plackit.

Të dyja ngjarjt janë regjistruar në qendrën e qytetit, pikërisht në zonën më të monitoruar me kamera sigurie dhe autori i ngjarjes ka lëvizur dhe ka kryer aktet përgjatë gjithë kohës nën syrin e kamerave të sigurisë, të cilat janë vendosr në qytet me një investim prej 133 milionë lekësh, para nga taksat e qytetarëve.

Por mesa duket autori i kësaj ngjarjeje ka patur dijeni se kamerat në qytet u vendosën për të mbushur xhapat, me një tender me shumë probleme, për të cilin Saranda Web ka shkruar më herët, (LINKU KËTU) dhe se serverat e këtyre kamerave mbahen në bashki dhe jo në polici, nga ku mund të monitoroheshin 24 orë edhe nga policia.

Për këtë problem shumë herë ka patur debate mes institucioneve të Policisë dhe Bashkisë Sarandë, ku policia ka kërkuar që serverat të vendosen dhe të monitorohen nga policia, por që nuk është pranuar nga bashkia.