Grupi Polifonik Saranda feston 2 vjetorin e krijimit

Grupi Polifonik Saranda ka festuar 2 vjetorin e krijimit me një ceremoni simbolike, kjo për shkak të kushteve të vendosura si pasojë e pandemisë. Nëpërmjet një postimi në facebook, Grupi Polifonik Saranda, shpreh falenderimet ndaj publikut për mbështetjen:

🙏Falenderojme gjithe publikun qe na ka mbështetur gjate gjithe kesaj kohe. Per shkak te pandemise nuk u realizua qe ky eveniment te behej i zgjeruar per publikun ku aty do kishte edhe me shume grupe polifonike por urojme qe vitin tjeter te realizohet.

🙏Faleminderit per mbeshtetjen!

Gezime paçi ne familjet tuaja!🇦🇱