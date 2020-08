Fluks në doganën e Morinës, për 3 orë 4 mijë mjete drejt bregdetit

Vazhdon të ketë fluks intensiv në doganën e Morinës. Drejtues të Pikës së Kufirit tregojnë se fluksi më i ngjeshur ndodh në orët e mëngjesit, kryesisht nga ora 05.00 deri në orën 08.00 me pushues që kanë si destinacion bregdetin e Shqiërisë, por edhe në mesditë ka fluks të konsiderueshëm.

Që nga mëngjesi i kësaj të shtune deri në orën 8 kanë hyrë në Shqipëri mbi 20 mijë persona me rreth. Numri është më i madh pasi lëvizjet vijojnë edhe pas orës 8:00, por me fluks të ulët. Brenda orarit në fjalë janë futur për në Shqipëri 4000 mjete dhe autobuzë.

Për të lehtësuar kalimin në doganën e Morinit punohet me 6 sportele e me procedurë të përshpejtuar. Edhe në drejtimin Shqipëri-Kosovë ka fluks intesiv. Dogana e Kosovës punon gjithashtu me 6 spotele me procedurë të përshpejtuar.

Në orët e mesditës ka flusk të ngjeshur edhe të mjeteve të tonazhit të rëndë që kryejnë transport mallrash në të dy anët e kufirit të përbashkët. /Shqiptarja.com