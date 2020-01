EKSKLUZIVE/ Dëshmia e nënës së arrestuar: Nuk isha e qetë nga momenti kur gjeta vajzën në divan me bashkëjetuesin

Me ish- bashkjetuesin tim A M kam patur kontradikta pasi ai nuk punonte dhe shfrytezonte te ardhurat e mia qe perfitoja nga bashkia Sarande si dhe nga punet e mia qe beja si dhe nga ndihmat qe me dergonin te afernit e mi si prinderit e mi si dhe vellezerit dhe motrat e mia. Kontradiktat ndermjet meje dhe A arriten kulmin ne muajin Korrik – Gusht te vitit 2019, ku ai me dha fjalen se ai do te largohej nga shtepia perfundimisht ku me garantonte se derisa te largohej nga banesajone do te paguante gjysmen e qerase se shtepise.Per te gjitha keto problemet e mia familjare kishin dijeni te dy femijte sepse debatet ndermjet nesh beheshin edhe ne prezence te femeijve. Debatet tona shpesh here i kane marre vesh edhe komshijte tane dhe nese do te jete e domsodoshme atehere ata do tejene te gatshem qe edhe te deklarojne per konfliktet tona. .

Dua te sqaroj se : Vajza ime avash – avash po hidhte trup ne menyre graduale dhe une gjithmone shqetesohesha kur ajo ishte e vetme ne shtepi me ish – bashkejetuesin Arjan Mekollari, pasi ai me vajzen time nuk ka ndonje lidhje gjinie dhe gjaku , ku une dua te kujtoj disa raste te tilla:

– koha nuk me kujtohet por kur kam shkuar ne shtepi kam gjetur vajzen dhe ish -bashkejetuesinne divan te mbuluar me te njeten batanije dhe sa hyj une brenda u larguan n ga njeri tjeteri”, i kam thene vajzes se cfare kerkon aty , ajo me ke thene se kisha ftohte nga kembet dhe ajo me tha qe'” ti futja kembet te kembet e babit (ne mes)”. Shume here te tjera e afronte vajzen shume afer duke i kerkuar qe t’i tregonte programe nga telefoni, por ishin kaq afer sa tejepte pershetypjen se ai e ngacmonte ose e prekte , ose prekej me te shume afer dhe ne menyre intime , gje qe m me krijonte shqetsim dhe dyshim se mos me ngacmonte vajzen. Ai gjithmone e afronte vajzen ne menyre provokative duke i premtuar se do ti blente gjera te ndryshme me qellim qe vajza te afrohej me te dhe te mbante ftohtesi me mua nga qe une i kerkoja llogari qe vajza te mos perdorte telefon me kamere sepse ishte akoma e vogel dhe nuk doje qe te ngaterrohej me gjera qe nuk i takonin per moshen. Llogaria qe une kerkoja ndaj vajzez per mbarevajtjen ne mesime ai e shfrytezonte kunder mua

Shume here kemi bere sherre dhe konflikte per arsye se ai eshte xheloz ndaj teje. Ai u flet edhe prinderve te mi duke u thene se *’cupa jote ka te dashur”. Ne daten 03.09.2019 rreth ores 02:25 une kam qene ne gjume me djalin tim. Zgjohem dhe shikoj qe vajza nuk ishte ne krevat. Shkoj ne banjo ku e gjej aty vajzen e cila kishte kycur deren e banjos dhe e shikoj qe nga jashte ajo kishte nje telefon ne duar dhe e fshehu menjehere.

Ajo e fshehu menejhere telefonin por une arrita t’i mirrja Ne telefon pashe foto te ndryshme porno me meshkuj dhe mesazhe te ndryshme dhe e pyes ate se ” me ke je duke folur !. Ajo mu pergjigj se nuk e kisha une telefonin por e kishte lene ne karikim Arjani ” Shkova dhe pyeta .

Telefonin Arjani ja kishte dhene fsheurazi duke e dituar qe vajza perdorte faqe te ndaluarper moshen gje qe mua me shqetsonte per faktin qe permenda me larte. Pra mendoja se ai e shtynte ne kete lloj fushe vajzen time duke pare dhe !evizje te dyshimta mes vajzes dhe A.

Disa here i kam thene A se telefon vajzes inos i jep , por ai fshehtas meje ia jep tclefonin vajzez.Une pasi i morra telefonin vajzez kur ishte ne banjo dhe shkova tek dhoma ime dhe po i flisja vajzes , vajza mundohej qe te me merrte telefonin nga duart e mija ku unc e mbaja . Aty vjen Arjani dhe i thashe se *’ Dil nga dhoma ime , mos me nderhy tek vajza ” Ai me tha se do te nderhyj por une perseri i thashe atij se do te mbash pergjegjesi per kete qe ke bcre duke i dhene telefonin vajzes “. Une e nxorra nga dhoma Arjanin duke e shtyre . Une me pas kam marre policine dhe kam dhne kallezim penal dhe me pas poJicia me ka cuar ne gjykate per te me paisur me urdher mbrojtje.

Jane zhvilluar dy gjykime dhe Arjani ka bere njeriun e bute ne Gjykate ka kerkuar falje dhe ke deklaruar se do te largohje nga banesa ime dhe gjykata vendosi qe problemi do te zgjidhej midis nesh kjo edhe bazuar ne deklarimet e mia te vajzes si dhe te A.

Ca kohe kur ishim ne gjykate ai u be njeri i mire, kerkoje falje dhe me thoshte se do te largohem nga banesa me sot e neser , por koha kalonte dhe ai nuk po largohje.Une e dija se e paguante qerane por ai kishte genjyer dhe nuk e kishte paguar qerane qe i takonte. Gjithmone ai perdorte vajzen perseri . Une lodhesha ne pune dhe i lija detyra vajzes time per mesimet, per sjelljen , per marrdheniet me shoqerine si dhe per punet qe duhet te bente ne shtepi ku duhej te kujdesej per vellain e vogel kur une isha ne pune.

Une e ndihmoja vajzen qe jo vetem ne shkolle por te shkonte edhe ne kurse me qellim qe te ecte si shoqet e saj dhe te mos pesonte fatin tim kur te rritej.

Kur une i thosha qe te ikte nga shtepia , ai me thoshte se do rri dhe ca dite . Ai shpesh me thoshte se une te kam bere video dhe do te te te coj te fiksi, gje qe e dinte edhe vajza me qellim qe te me trembte dhe une ta mbaja ne shtepi kua ai hante, flinte, lahej pa leke edhe pse ishte i ndare nga mua. Qe ishte i ndare nga une e dinte edhe familja ime , vajza dhe djali si dhe shoqeriajone. Ky gjithmone perdorte prsionin per faktin se unejam nga Fieri dhe ne Sarande nuk kam njeri te afert dhe isha vetem me vajzen. Mardhenie seksuale per here te pare e te fundit me Arjanin kam bere ne kohen kur eshte filluar lindja e djalit.Edhe kjo marrdhenei ka qene pa deshiren time , gje qe e di mire edhe Ariani ish- bashkejetues.

-Momenti qe una jam konfiktuar me vajzen time nuk eshte sic paraqitet ne televizore , , kam dyshimin se eshte manipuluar kjo video dhe kerkoj qe te behet ekpertim i saj se ish bashkeshoerti ime ka mbaruar per aktrim e regjizure dhe di te perdori menyrat per te bere manipulime.-Mendoj se qellimi i ish- bashkshortit tim ka qene qe ai te marri kujdestarien e djalit dhe te vajzes time me qellim qe te perfitoje bonuset dhe banesen qe une marr nga Bashkia Sarande.Per marrdheniet e mia me vajzen time le te pyeten motrat dhe vellezerit e mij , prinderit e mij, si dhe komeshinjte e mij qe une kam qellim shume te larte per vajzen time , kerkoj qe te edukohet dhe jete nxenese e mire dhe te shkoje ne universiete edhe pse jam sjelle ndonjehere pak e ashper per shkaqet qe permeda me larte.

Mos qofte njeri ne kushte dhe rerthinat e mia kur mendon se vajzen mund ta ngacmoje ish bashkejetuesi dhe do te jete e qete psikologjikishte. Sa e dua une vajzen time kete e di une dhe zoti ne qiell, por rrethnat e mia ekonomike sociale dhe ngatrresa me nje njeri si ishbashkejetuesi ime me ka bere sikur une jam perbindesh.

Jo une jam nje nene ne shume halle , pasi jam ndare me ish burrin e pare , kam kaluar shume parqgjykime qe nga familjaret e mij deri te shoqeria gje qe kete dobesi e ka shfryetzuar ish bashkejetuesi.