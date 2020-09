E vërteta e prindërimit/ Saranda Web zbardh vendimin e Gjykatës së Sarandës

Duke marrë shkas nga ngjarja e rëndë e ndodhur mesditën e djeshme, ku një 37-vjeçare, nënë e 2 fëmijëve u vetëhelmua dhe nga informacionet e para shkak i këtij akti mendohej se kishte të bënte me një vendim të gjykatsë së Sarandës për heqjen e të drejtës së prindërimit pas divorcit, Saranda Web i është drejtuar Gjykatës së Sarandës me një kërkesë për vënien në dispozicion të këtij vendimi, të cilin e sjellim të plotë:

Vendosi: Pranimin e padise se paditesit

Zgjidhjen e marteses midis dhe Lenien e femijes per rritje dhe edukim te paditures

Te drejten e paditesit te takoje femijen te shtunen e pare dhe te trete te cdo muaji dhe per pushime vjetore, 15 diteshin e pare te muajit Gusht te cdo viti.

Marja dhe dorezimi i femijes te behet prane baneses se te paditures .

Detyrimin e paditesit te paguaj si pension ushqimor per femijen shumen prej ne muaj Ndryshimin e mbiemrit te te paditures nga ” ne

Nje kopje e ketij vendimi pasi te marre forme te prere t’i dergohet per regjistrim Zyres se Gjendjes Civile Bashkia Sarande .

Shpenzimet gjyqesore ne masen 9500 lek i ngarkohen paditesit .

Kunder vendimit lejohet ankim ne Gjykaten e Apelit Gjirokaster brenda 15 diteve nga e nesermja e shpalljes se vendimit, per palen e paditur ne mungese nga komunikimi.

U shpall ne Sarande me date 13.12.2013.

GJYQTARE:

Nevrie Duka

Ende mbetet e paqartë se si është larguar fëmija nga Shqipëria drejt Italisë, pavarësisht se prindërimi i fëmijës me vendim të Gjykatës i është lënë nënës.