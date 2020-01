Denoncimi: Ish deputeti demokrat i Sarandës Agron Shehaj dhe Erjon Veliaj ndërtojnë bashkë

Vetëm një orë na ndan nga protesta popullore që pritet të zhvillohet pasditen e sotme përballë Kryeministrisë.

Qytetarët janë të zhgënjyer nga kjo keqqeverisje e Rilindjes dhe për pasojë mendojnë se ka ardhur koha të ngrenë zërin dhe të marrin në dorë vetë fatet e tyre.

Shumë i kanë shkruar redaksisë së JOQ Albania, por qytetari Genci Islamaj ka bërë një deklaratë të fortë sa i takon një “projekti” mes PS dhe PD.

Ai bën me dije se demokrati Agron Shehaj dhe Lali Eri po ndërtojnë së bashku një pallat shumë katësh në Bolzano të Italisë.

Sipas Islamajt, vëllai i Shehajt po merret me mbikëqyrjen e këtij projekti.

Ç”po ndodh mes PS dhe PD? E vërteta qenka më e hidhur seç mendonim…

Mesazhi i qytetarit:

Që thoni ju Joq dhe ju Shqiptar të dashur këta politika që bëjnë si kur nuk duan njeri tjetrin. Jam ne dijeni nga nje burim i sigurt per mua se Deputeti i Pd Agron shehaj bashke me Lali Lekun po ndertojn nje pallat shume katesh ne Bolzano te Italis jane bashkpronar ne investim dhe vellai i Agronit deputetit te Pd meret me mbikqyrjen. Nuk jam ne Shqiperi se do vija ne protest me nje kemb jo me te dyja. As me plas fare per anonim… JOQ ALBANIA