Bashkia Finiq përfiton nga projekti gjerman 10 koshat e ndarjes së mbeturinave

Në zbatim të marrëveshjes për mbrojtjen e mjedisit dhe kryesisht për pakësimin e mbetjeve

plastike që përfundojnë në det, të cilën firmosi në fillim të vitit 2020 në Ulqin kryetari i bashkisë sëFiniqit Kristo Kiço, mbëritën në bashkinë Finiq dhjetë koshat e para të ricilkimit të mbeturinave dhuruar nga shoqata Jo qeveritare “Bashkëpunimi Ekonomik Gjerman” GIZ.

Koshat të cilat janë bashkëkohorë do të vendosen në qendrat me aktivitet të dentur ekonomik të territorit të bashkisë.

Paralelisht me përmirësimin e infrastrukturës teknike autoriteti vendor do të vijojë edhe në edukimin dhe informimin e punonjësve të pastrimit dhe të qytetarëve për kërkesat e reja të higjienës në banesa, ndërmarrje dhe në të gjitha fshatrat.