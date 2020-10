3 mijë policë në rrugë për maskat! Efektivët do qarkullojnë edhe nëpër rrugica

Rreth 3 mijë efektivë të policisë do të jenë në terren nga dita e enjte për zbatimin e aktit normativ që e ktheu të detyrueshme mbajtjen e maskës në çdo ambient tjetër përveçse në banesë.

Report Tv mëson se dita e parë e zbatimit të këtij akti, do të karakterizohet nga këshillime të efektivëve, dhe vendosjen jo në masë të gjobave, që varion nga 3 mijë lekë dhe 5 mijë lekë për shkelësit përsëritës.

Efektivët e policisë rrugore do të jenë të përqendruar në kontrollin e automjeteve, ku qytetarët që janë të vetëm në makinë nuk janë të detyruar ta mbajnë maskën, në ndryshim kur kemi të bëjmë me më shumë se 2 persona.

Për qytetarët që janë në rrugë, nuk do të ketë pika specifike kontrolli, por efektivët e policisë do të jenë të shpërndarë edhe nëpër lagje për të siguruar zbatimin në masë të mbajtjes së maskës.

Vlera e gjobës do të faturohet tek energjia elektrike, ndërsa të gjithë ata qytetarë që do të kapen pa maskë dhe nuk e kanë mjetin e identifikimit me vete, do të shoqërohen në komisariat ku edhe do të bëhet identifikimi i personit e më pas do t’i vendoset gjoba.