Zelensky flet në Parlamentin Britanik: Ne i rezistojmë nazistëve! Do luftojmë deri në fund

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u duartrokit nga deputetët këtë mbrëmje pasi ai mbajti një fjalim historik në Dhomën e Përfaqësuesve në Parlamentin Britanik, në të cilin tha se më shumë se 50 fëmijë ishin vrarë tani në pushtimin rus.

Zelensky e krahasoi luftën e kombit të tij kundër Rusisë me luftën e Britanisë kundër Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore. Ai kanalizoi fjalimin e famshëm të Winston Churchillit gjatë kohës së luftës, ndërsa tha se ukrainasit do të luftojnë kundër forcave të Moskës në tokë, det dhe ajër.

Zelensky tha: “Ne nuk do të dorëzohemi dhe nuk do të humbasim. Ne do të luftojmë deri në fund, në det, në ajër, do të vazhdojmë të luftojmë për tokën tonë, pavarësisht kostos.’ Ai tha se Ukraina po bën një “luftë që nuk e filluam dhe nuk e deshëm”, ndërsa u tha deputetëve “ne nuk duam të humbim atë që kemi, atë që është e jona”. Duke krahasuar Ukrainën me Britaninë në Luftën e Dytë Botërore, Zelensky tha se njerëzit në Mbretërinë e Bashkuar në vitet 1940 ‘nuk donin të humbnin vendin tuaj kur nazistët filluan të luftonin vendin tuaj’.

Ai tha se më shumë se 50 fëmijë janë vrarë tani në pushtim, ndërsa tha: “Këta janë fëmijët që mund të kishin jetuar, por këta njerëz na i kanë marrë ata”.

VIDEO