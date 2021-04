Vullnet Sinaj: Mbajtëm premtimin për rrugën e Lumit të Vlorës dhe energjinë elektrike

Ne nje takim dhe bashkebisedim me banore te fshatit Astanene Kote, aty ku si edhe mandatin e kaluar deputeti Vullnet Sinaj ka marre mbeshtetjen maksimale te banoreveper te votuar partine socialiste dhe kryeministrin Edi Rama Tre kerkesat kryesore qe ka nje zone,rruge,energji dhe uje i pijshem,te realizuara ne kete zone. Ne Astaneku tashme investimet jane bere realitet. Investime te cilat padyshim kane ndryshuar jetesen e banoreve te zones,investime te cilat do te vijojne edhe ne te ardhmen. “Rruga e lumit te Vlores ju prek drejtperdrejt ju ky investim madhor eshte shume i rendesishem,nje premtim i mbajtur i partise socialiste. Ketu edhe problemi i energjise elektrike tashme eshte zgjidhur,me rrjetin ABC,ndersa eshte zgjidhure dhe furnimi me uje te oijshem 24 ore. Fale nje investimi te siguruar kemi gjidhure dhe kete problem. duhet te kujtojme se ne vitin 2017 problemet ne Astane, ishin te shumta,uje merrnit njehere ju ,njehere mavrova dhe tashme problemi eshte zgjidhur ne te gjithe zonen. Eshte mbajtur premtimi per legalizimet,realizuare dhe fale punes se mire te zyres juridike ne Vlore. Ndersa sa i perket subvencioneve ne blegtori ,nje vit me pare ishin tre aplikues dhe tre fitues,ndersa kete vit jane dhjetefishuar aplikimet,kane shkuar plot 33 te tilla,qe shpresoj te jene fitues,-ka theksuar ne fjalen e tij deputeti Vullnet Sinaj

VIDEO

Ndaj ne 25 prill mbeshtetja e fshatit Astane do te jete e gjitha per partine socialiste. Besoj dhe jam i sigurte se ne nje one qe ka mbeshtetur gjithmone te majten ,vota serish do te shkoje per partine socialiste. Eshte i merituar mandati i trete per partine socialiste dhe kryeministrin Edi Rama. Natyrisht duke pare edhe investimet e realizuara en one,kjo mbeshtetje duhet te jete e tille. Por me qellimin qe ne mandatin e ardhshem te vijojme me te tjera investime,te tjera premtime te mbajtura ,qe mund te realizohen vetem nga paria socialiste,ashtu sie dhe eshte bere ne Vlore e gjithe shqiperine,-ka theksuar deputeti Vullnet Sinaj

Mbeshtetja do te jete 100% per partine socialiste. Fshati Astane ka ditur te gjedhe dhe fale edhe investimeve te realizuara dhe premtimeve te mbajtura nuk ka asnje dileme se vota do te shkoje vetem per partine socialsite.