Ujësjellësi tender 90 milionë lekë me “flamur të kuq” për blerje matësi. Fituesi me ofertë 99.5%

Ujësjellës Kanalizime Sarandë ka zhvilluar një tender për blerje “Mates kryesore elektronik te ujit dhe mirembajtje e sistemit te leximit ne distance SCADA” në vlerën e 8,989,320 lekë të reja.

Në këtë tender ka garuar vetëm kompania “Ligus” shpk me ofertë prej 8,939,868 lekë të reja ose 99.5 % të vlerës.