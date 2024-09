Shtrimi i rrugëve në Sarandë me kalldrëm: Një eksperiment i dështuar

Një vit më parë, qyteti i Sarandës u përfshi në një projekt për shtrimin e rrugëve dhe sheshit qëndror me kalldrem, i cili u trumbetua se do të transformonte pamjen e qendrës së qytetit dhe të lehtësonte jetën e përditshme të banorëve dhe turistëve. Por, pas një viti punimesh të ngadalta dhe problematike, ky projekt është kthyer në një shembull të dështimit të planifikimit dhe menaxhimit të punimeve publike.

Pothuajse çdo 20 ditë, rrugët që janë shtruar me kalldrëm kërkojnë riparime. Materialet e përdorura duket se nuk i rezistojnë as trafikut të përditshëm, duke bërë që këto rrugë të dëmtohen vazhdimisht. Kjo situatë ka sjellë jo vetëm vonesa në përfundimin e projektit, por edhe shqetësime për banorët dhe bizneset që janë të detyruar të përballen me punime të përhershme dhe bllokime të trafikut.

Më shqetësuese akoma është fakti që shumë nga problemet thelbësore të zonës nuk janë zgjidhur. Ndriçimi publik ende nuk është rikthyer në rrugë dhe në sheshin qendror të qytetit, duke lënë zona të tëra të mbuluara në errësirë gjatë natës. Po ashtu, parkimi i automjeteve vazhdon të jetë një sfidë e madhe, ndërkohë që as menaxhimi i ujërave të shiut dhe i ujërave të zeza nuk ka pësuar përmirësime, por përkundrazi.

Ky projekt, që fillimisht u reklamua si një hap përpara për infrastrukturën e Sarandës, tashmë është kthyer në një barrë për qytetin. Dështimi për të realizuar punimet me cilësi dhe për të adresuar nevojat e vërteta të komunitetit ka lënë pas një qytet që vuan nga problemet e njëjta dhe nga një irritim i madh i banorëve.

Në vend të përparimit, Saranda po përjeton pasojat e një eksperimentimi të dështuar që duhet të shërbejë si një mësim për autoritetet.

