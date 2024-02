Shtetasi i huaj ankohet në Saranda Web: Kemi një hall, s’na dëgjon as Bashkia, as Policia

Të nderuar Ekip Redaktues i Sarandaweb!

Po ju kontaktoj sepse në Rezidencën Ndërkombëtare të Sarandës, në të cilën kam disa apartamente, prej vitesh vazhdon një problem i rëndë, kërcënues për jetën dhe përpjekjet e mia për ta zgjidhur deri tani kanë dështuar.

Siç mund ta shihni në fotografitë e bashkangjitura, problemi është se në shkallët e ndërtesës nuk ka fare parmakë!

Mendoj se është e qartë për të gjithë se sa e rrezikshme është kjo situatë.

Për më tepër, shkallët janë të mbuluara me një material jashtëzakonisht të rrëshqitshëm që imiton mermerin.

Godina nuk ka pasur asnjëherë shkallë që nga viti 2014 (kur u përfundua) sepse investitori nuk e ka ndërtuar.

Ndërtesa tani ka 7 kate (ka qenë vetëm 5 kate para disa vitesh…., pastaj u bë 6 kate) dhe kati i 6-të ka 10 dhoma hoteli prej vitesh – sado e çuditshme për një ndërtesë banimi – por unë supozoni se kjo është me lejen e të gjitha autoriteteve të përfshira. (Meqë ra fjala, a është e mundur që puna që po vazhdon tani në ndërtesë të rezultojë në heqjen e dhomave të hotelit?)

Ajo që nuk kuptoj për lejen e autoriteteve është se si mund t’i kishin dhënë një leje përdorimi ndërtesës kur ajo kishte përfunduar? Dhe si mund të ketë autorizuar ndonjë autoritet funksionimin e dhomave të hotelit pa asnjë parmak në shkallët?

Personit nga i cili bleva apartamentin, i cili pretendonte se e kishte ndërtuar pallatin dhe që pretendon se ka gjithçka në të, i është kërkuar shumë herë kot të vendosë parmakun, por asgjë nuk ka ndodhur.

Fatkeqësisht, pavarësisht se i kam shkruar bashkisë së Sarandës vitin e kaluar dhe i kam kontaktuar gojarisht dhe personalisht, ata nuk i janë përgjigjur peticionit tim dhe me sa duket nuk kanë marrë as vendim për ta bërë të detyrueshëm ndërtimin e kangjellave, pasi jo. po ndërtohet kangjella.

Po kështu, denoncimi me shkrim në polici ka rezultuar i paefektshëm, megjithëse të paktën janë përgjigjur dhe premtuar se do të bëjnë diçka, por duket se nuk po bëjnë asgjë, edhe pse ‘autori i panjohur’ i projektit të ndërtimit, i cili nuk e ka ndërtuar parmakun. , po rrezikon vazhdimisht sigurinë fizike të banorëve të objektit dhe mungesa e parmakut përbën rrezik vdekjeprurës.

Ndoshta do të ndërmerren ndonjë veprim zyrtar kur një mysafir i hotelit ose fëmija i tyre më në fund bie nga shkallët dhe plagoset rëndë ose vritet? Apo jo?

Do të isha i lumtur nëse do të shkruanit për këtë rast, sepse mund ta zgjidhë përfundimisht ngërçin.

Ju Faleminderit