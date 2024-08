Shfaqja teatrore “Hekuba në Thrakë” vjen të Hënën në Livadhja

Shfaqja teatrore “Hekuba në Thrakë” në Livadhja

Të hënën, më 26 gusht, ora 20:00, Trupa Teatrore “Faos” do të prezantojë shfaqjen e titulluar “Hekuba në Thrakë” në ambientet e jashtme të Qendrës Kulturore “Katina Papa” në Livadhja.

Kjo dramë poetike bashkëkohore, e shkruar nga Konstantinos Bouras, është frymëzuar nga tragjedia e njohur “Hekuba” e Euripidit.

Skenografia e shfaqjes është realizuar nga Thomas Liolios dhe Artemis Agathopoulou.

Ky aktivitet kulturor organizohet me iniciativën e Shoqatës Kulturore “Agios Kosmas” të Livadhjasë, në bashkëpunim me Bashkinë e Finiqit dhe me mbështetjen e Qarkut të Thesprotisë.