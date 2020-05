Rritet numri i të prekurve me COVID-19, 18 raste të reja gjatë 24 orëve

18 raste të reja me Covid-19 janë identifikuar gjatë 24 orëve të fundit duke e çuar numrin e të prekurve 898. Në 24 orët të fundit janë testuar 191 qytetarë të dyshuar si të prekur me Covid-19, ku rezultuan 18 ratse të reja, shumica raste të kontakteve të mëparëshme.

Rastet e reja janë shënuar konkretisht, 11 raste në Tiranë, 4 në Krujë, 2 në Berat dhe 1 në Durrës.

“Rastet e sotme pozitive janë tregues se funksionimi i strategjisë së ri-hapjes dhe e lehtësimit të masave varet vetëm nga ju. Nëse ju do të tregoheni të përgjegjshëm duke respektuar distancimin fizik, të kombinuar me masat e higjienës respiratore dhe personale, të mos kryeni vizita tek të afërmit për çdo lloj arsye, bizneset të zbatojnë protokollet strikte, do të vijojmë me një situatë epidemiologjike nën kontroll”, tha Eugena Tomini e Institutit të Shëndetit Publik.

COVID-19 – Statistika , 14 Maj 2020

Testime totale 11769

Testime molekulare 11239

Testime serologjike 530

Raste pozitive 898

Raste të shëruara 694

Raste Aktive 173

Humbje jete 31 (Qarku Tiranë 18, Durrës 6, Fier 3, Vlorë 1, Shkodër 2, Kukës 1) /Shqiptarja.com