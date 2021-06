Rama: Rasti i përplasjes me armë në Sarandë është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e Policisë

Kreu i qeverisë e konsideron këtë ngjarje si një rast ulëritës për policinë e Sarandës, për të cilën tha se janë marrë të gjitha masat nga ana e Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave.

Në këtë rast nuk ka përgjegjësi gjykata, u shpreh Rama, por policia. Ndërsa theksoi se për këtë ngjarja është ndëshkuar struktura e policisë Sarandë.

“Rasti i Sarandës është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e Policisë së Shtetit dhe për këtë arsye janë marrë masat dhe janë bërë goditje brenda policisë së shtetit

Merr informacioni sa efektivë policie kanë shkuar para ligjit, sa policë janë hetuar nga ana administrative dhe pastaj penalisht si rezultat i punës së bërë nga SHCBA në Policinë e Shtetit.

Rasti i Sarandës është flagrant, ka ndodhur në qendër, pranë shëtitores, në një lokal me muzikë dhe me të gjitha. Është rast ulëritës për stukuarën e policisë Sarandë”, u shpreh Rama në konferencën me gazetarët.