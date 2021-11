Probleme me energjinë, banori: Erdha nga puna, as lahen dot, as ngrohem

Pershendetje Saranda Web

Kam nje kerkese per pushtetaret e Bashkise Konispol dhe me gjere..

Ju lutem, ate premtimin qe na beren ne fushate se do sillnin ate satelitin qe do shkaterronte bresherin ne ajer qe mos te na demtonte agrumet, ju them shtyjeni per pak me vone, sepse ne fillim duhet te na sillni dritat sepse nuk kemi drita.

Ne 24 oret e fundit kemi pas vetem 5 ore drita.

FALEMINDERIT NESE E POSTONI. (Nga Armando Veli, nje bujk i lagur tere diten ne shi duke mbledhur mandarina dhe tani qe vi ne shtepi s’kam drita te lahem dhe te ngrohem)