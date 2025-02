Prindërit të shqetësuar për transferimin e fëmijëve të kopshtit nr. 1 në konviktin e shkollës ekonomike

Prindërit e fëmijëve të kopshtit nr. 1 në Sarandë kanë ngritur një shqetësim në lidhje me vendimin e bashkisë për të transferuar fëmijët në ambientet e konviktit të shkollës ekonomike, me arsyetimin se godina e kopshtit do të rikonstruktohet.

Sipas informacionit të siguruar, ky transferim pritet të ndodhë brenda muajit shkurt, një vendim që ka ngjallur pakënaqësi dhe frikë te prindërit, të cilët e konsiderojnë të papërshtatshëm ambientin e zgjedhur për fëmijët e tyre. Ata argumentojnë se konvikti:



– Është shumë larg nga kopshti aktual, duke vështirësuar transportin e fëmijëve.

– Nuk ofron kushtet minimale, si tualete të përshtatshme për fëmijët e vegjël.

– Transferimi në mes të vitit shkollor mund të krijojë pasiguri dhe pështjellim te fëmijët.

Prindërit shprehen të shqetësuar edhe për mungesën e transparencës në këtë proces, duke theksuar se vendimi po zbatohet në mënyrë të fshehtë, pa konsultim të gjerë me familjet e fëmijëve. Ata i bëjnë thirrje bashkisë të rishikojë këtë vendim dhe të marrë masa për të siguruar një ambient më të përshtatshëm për mirëqenien dhe sigurinë e fëmijëve.

Saranda Web do të ndjekë nga afër këtë çështje dhe do të sjellë reagimet e autoriteteve për këtë shqetësim.

