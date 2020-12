Presidenti Meta: Për ‘Detin’ nuk lejoj cënim të interesave shtetërore dhe kombëtare

Presidenti i Republikës përsëriti edhe një herë për “Quo Vadis” se do të mbrojë interesat kombëtare kur bëhet fjalë për marrëveshjen e detit me Greqinë.

Ai deklaroi se nuk do të lejojë shkelje të Kushtetutës apo tejkalim të përgjegjësive.

Kreu i shtetit është për një pakt në respekt të Kushtetutës, Gjykatës Kushtetuese dhe të Drejtës Ndërkombëtare.

“Kjo është një çështje mjaft komplekse. Vullneti im, ka qenë dhe mbetet i palëkundur në përpjekje për një zgjidhje të qëndrueshme, që respekton Kushtetutën e Shqipërisë, vendimin e Gjykatës Kushtetuese, si dhe të Drejtën Ndërkombëtare. Për këtë çështje, kam bërë gjithmonë përpjekjet e mia më të mira, për të ndihmuar dhe për të bashkëpunuar me të gjitha institucionet në vend, në radhë të parë me Qeverinë.

Lidhur me aktin më të fundit, mund të them që po bëjmë punën tonë për t’u njohur me të dhe efektet që mund të ketë për të drejtat tona, për të cilat i garantoj të gjithë, që do bëj çdo përpjekje për t’i mbrojtur në mënyrën më të qartë, në respekt të Kushtetutës, sovranitetit dhe integritetit të Republikës së Shqipërisë, në mënyrë transparente dhe konstruktive. Kjo çështje është hapur edhe më parë në një mënyrë, jo shumë të qartë dhe jo transparente. Në këtë drejtim ka nevojë për shumë më tepër përgjegjshmëri dhe përmbajtje nga çdo aktor.

Jo vetëm Kushtetuta, por edhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese, i ka bërë të qarta atributet e kompetencat për një çështje të tillë apo të ngjashme si kjo, të çdo aktori vendas në Republikën e Shqipërisë dhe askush nuk duhet të shkelë apo të tejkalojë përgjegjësitë e tij.” është shprehur Presidenti Ilir Meta. /Vizionplus