Policia fillon aksionin kundër automjeteve të paliçensuara që transportojnë udhëtarë

Policia e Shtetit ka filluar mëngjesin e sotëm aksiinin për ndëshkimin e automjeteve të paliçensuara, të cilët kryejnë transport udhëtarësh.

Për këtë qëllim Policia ka ngritur postblloqe në dalje të qytetit të sarandës, por edhe në kryqëzimin e kranesë dhe patrullime të lëvizshme.

Aksioni vjen 1 ditë pasi Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku deklaroi se duke filluar nga nesër policia do të ushtrojë kontrolle për të evidentuar mjetet që bëjnë transport pa licensë.

Deklaratën ministrja Belinda Balluku e bëri gjatë takimit që zhvilloi me përfaqësuesit e Shoqatave të Transportit Ndërqytetas lidhur me situatën në këtë sektor paralajmëroi se do të veprohet me “grusht të hekurt”.

“Policia e Shtetit duke nisur që nesër do të ketë një aksion për subjektet e palicencuara, automjetet private që hapin dyert për transport publik. Do ta bëjmë me “grusht të hekurt”, do të ndalojë njëherë e mirë i gjithë transporti i paligjshëm, që afekton negativisht transportin” tha ministrja.

Pak ditë pasi Shoqata e Transportit Qytetas në Tiranë njoftoi se ka përgjysmuar flotën e autobusëve në rrugët e kryeqytetit me argumentin se kishin kosto të larta për shkak të shtrenjtimit të naftës, ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku mblodhi në një takim palët për t’u njohur konkretisht me kërkesat e tyre.

Shoqata kërkon indeksim të çmimit të karburantit duke kërcënuar se nëse nuk merren masa, atëherë në nëntor do të operojnë më 20% të kapacitetit.