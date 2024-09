Përkeqësimi i motit, pezullohet dalja në det e anijeve turistike dhe varkave

Autoritetet detare kanë bërë të ditur se duke nisur nga dita e Premte, më 13 Shtator 2024, deri të Hënën, më 16 Shtator 2024, lundrimi në zonën e Sarandës do të pezullohet për të gjitha anijet turistike dhe varkat e vogla të peshkimit. Ky vendim është marrë për shkak të kushteve të motit, të cilat pritet të jenë sfiduese për sigurinë e lundrimit dhe aktivitetet detare.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kësaj periudhe, era do të fryjë nga drejtimi Perëndim – Veriperëndim me një forcë të vlerësuar ndërmjet 14 dhe 18 nyjesh (kts), duke arritur në 4-5 shkallë në Beaufort. Valët do të kenë një lartësi të konsiderueshme, deri në 1.5 metra në det të hapur, duke e bërë lundrimin të pasigurt për të gjitha mjetet lundruese të vogla dhe anijet turistike që operojnë në këto ujëra.

Ky është një paralajmërim i rëndësishëm për të gjithë operatorët turistikë, kapitenët e anijeve dhe peshkatarët që frekuentojnë zonën detare të Sarandës dhe përreth saj. Kushtet e motit të parashikuara kërkojnë që të merren masa të veçanta për sigurinë dhe të shmanget dalja në det deri në përmirësimin e situatës.

Lundrimi mund të rifillojë pas datës 16 Shtator, në varësi të përmirësimit të kushteve të motit dhe njoftimeve të mëtejshme nga autoritetet detare.

Ndërsa tragetet e linjave Sarandë – Korfuz do të funksionojnë normalisht.