Organizata e minoritetit grek OMONIA përkujton 30-vjetorin e themelimit

Mesazhi i kryetarit të OMONIA Vasil Kajo: Le të rigjejmë entuziazmin tonë për një luftë bashkuese!

Bashkatdhetare,

Do donim të ishim ne kushte normale për të nderuar 30 vjetorin e themelimit të Bashkimit Demorkatik të Minoritetit Etnik Grek OMONOIA.

Megjithatë me emocione të veçanta secili dhe secila prej nesh kemi mundësinë, sidomos të rinjtë, brenda vështirësive që sjell Pandemia e Covid-19 dhe izolimin e detyruar, të kujtojmë mbi cilat kushte u realizua në 11 Janar 1991, në Dervican, akti i themelimit të Organizatës.

Mund të ishte instiktive lëvizja për krijimin e perbashkët të organizatës për më shumë të drejta dhe liri për Minoritetin Entik Grek për ndryshimet historike qe ndodhen me rënien e regjimit komunist.

Më pas u vërtetua si një rrugëtim politik i suksesshëm. Historia 30 vjeçare e perfaqësimit politikë dhe shoqëror të Minoritetit Entik Grek garantohet nga fakti se OMONIA shpreh në thelb të saj rëndësinë e madhe që ka përfaqësimi i pavarur politikë të anëtarëve të Minoritetit Etnik Grek, në një mjedis të rënduar shpeshherë nga praktika dhe retorika antihelene.

OMONIA me praninë dhe bashkepunimin e identifikuar me PBDNJ, jo vetëm denoncoi por dhe ndaloi shpesh here planifikime të rrezikshme kundër komunitetit tonë dhe marrdhënieve greko-shqiptare.

Ne 30 vjet perfaqësim OMONIA ju pergjigjë me sukses të veçantë sfidës për gjallërimin e komunitetit tone. Duke u larguar nga kufizimi i ngushtë i zonave te përcaktuar në mënyrë arbitrare.

Sot ne mund te flasim për praninë e strukturuar politike dhe shoqërore të komuniteteve tona jo vetëm në Gjirokastër dhe Sarandë por edhe ne Korçë, Himarë dhe Vlorë.

Vllaho-Greket përbëjnë tani më, një pjëse thelbësore të pranisë te komunitetit tone ne zonën gjeografike të Shqiperisë.

Shumë gjëra ndoshta nuk shkuan ashtu sic dëshironim. Veshtirësitë ekonomike ne zonat rurale ku jeton dhe nje pjesë e madhe e Minoritetit Etnik Grek kanë detyruarë në zhvendosjen e përkohshme të një pjesë të madhe të potencialit tonë demografik. Sidoqofte ne kemi krijuar mundesi te reja dhe nje prani te konsiderueshme ne fushat e biznesit,te akademise, te arsimit etj. Ju pergjigjem sfidave dhe do vazhdojme me te njejtin perkushtim.

Greqia pavaresisht veshtiresive eshte mbeshtetesi yne thelbesore,veçanërisht krenarë ndihemi që perben një faktor stabiliteti, përparimi dhe prosperiteti për shoqërinë në Shqipëri.

Në të ardhmen e afërt dhe me prespektivën e vitit që kemi filluar, kemi përpara sfidën e zgjedhjeve politike.

Është me rëndësi jetike për ne procesi i shumëpritur i rregistrimit te popullsisë ku ne presim pjesmarrje në masë të komunitetit tonë dhe zbatimin nga mekanizmat e shtetit te deklarimit te lire te origjinës kombëtare, gjuhës amtare, përkatësisë fetare.

Me shpresën e një ndryshimi ne klimen politike ne Shqipëri ne po promovojmë kërkesën tonë për një rishikim me te mire të organizimit administrativë të organeve të vetëqeverisjes vendore.

Dhe në të njëjtën kohë ne mbajmë gjallë interesin e të gjithë komunitetit tonë për çështje që lidhen me pasuritë e paluajtshme dhe zhvillimin e tyre.

OMONIA eshte e perkushtuar per te vazhduar betejen mbi keto ceshtje qe askush nuk dyshon se perbejne shkelje thelbesore deri me sot,por gjithashtu te garantuara historikisht dhe permes legjislacionit europiane per te drejtat e Minoritetit Etnik Grek. Promovimi i tyre varet ne nje mase te madhe nga bashkimi dhe pjesëmarrja e gjithnje e me shume njerzve me nje fryme bashkuese!Sidomos te rinjve tane

Ky eshte dhe urimi me i mire per kete 30 vjetor krijimi!

Le të rigjejmë entuziazmin tonë ndaj fatkeqësive të situatës që po kalojmë! Gëzuar dhe nje vit te bekuar! Me shëndet dhe një fund të shpejtë te sproves se pandemise.

Vasil Kajo

Kryetar i BDMEG – OMONOIA