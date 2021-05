Nisma e Luleve i shtuan sot qytetit të Sarandës edhe 20 kosha të tjerë

Nisma e Luleve në bashkëpunim me ‘‘Spiranca Diving Center’’dhe ‘‘Property For Sale Albania’’ i shtuan sot qytetit tonë dhe 20 kosha të tjerë.

Sot u pajis me kosha rruga Turizëm-Kanali Çukës. Vendosja e tyre u bë në vendet e përcaktuara nga Bashkia Sarandë e cila asistoi me stafin e vetë.

Koshat i shërbejnë qytetarëve dhe turistëve të hedhin mbetjet e vogla të tipit, kartopeceta, ambalazhe pijesh, ushqimesh të vogla, bidona uji, mbetje paketash duhani e të tjerë, por kurrësesi për të hedhur mbetjet familjare.

Pastërtia është tregues qytetarie. Le ta tregojmë së bashku!

VIDEO