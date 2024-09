Ndryshimi i siguracionit të makinës në varësi të dëmeve, vjetërsisë së mjetit dhe moshës së të siguruarit

Siguracioni i makinës nga 1 janari 2025 do të ndryshojë dhe do të jetë i diferencuar. Të gjithë ata drejtues mjetesh që kanë shkaktuar aksidente do kenë siguracion më të lartë, ndërsa për të caktuar vlerën e sigurimit do të merren në konsideratë edhe vjetërsia e makinës e deri tek eksperienca e shoferit.

Nga 1 janari 2025, siguracioni i makinave do të pësojë ndryshime të rëndësishme duke u bërë më i diferencuar për të gjithë drejtuesit e mjeteve në Shqipëri. Ndryshimet e reja parashikojnë që siguracioni të përcaktohet sipas historikut të aksidenteve të shoferëve, vjetërsisë së makinës dhe eksperiencës së drejtuesit. Qëllimi është krijimi i një sistemi të drejtë dhe të personalizuar për çdo përdorues.

Çfarë përfshin ndryshimi?

Nuk do të ketë rritje të përgjithshme të çmimit të siguracionit, por ai do të pësojë ulje dhe ngritje në bazë të faktorëve të riskut. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) ka bërë të qartë se ndryshimi do të jetë një implementim i drejtë i politikave të sigurimit, ku secili drejtues mjeti do të kategorizohet bazuar në sjelljen e tij në rrugë dhe faktorët e tjerë që lidhen me mjetin e tij.

Faktorët kryesorë që ndikojnë në çmimin e siguracionit:

Historiku i dëmeve: Ky është faktori më i rëndësishëm dhe përfshin nëse drejtuesi i mjetit ka qenë i përfshirë në aksidente të mëparshme. Vjetërsia e makinës: Siguracioni do të ndryshojë sipas moshës së makinës; automjetet e vjetra konsiderohen më të predispozuara ndaj aksidenteve. Fuqia motorike: Makinat me fuqi motorike të lartë do të kenë një koeficient të ndryshëm, ku veturat me motorë deri në 1300 cm³ deri në 2500 cm³ do të përfitojnë ulje të tarifës. Qarku ku është regjistruar makina: Qarqet me densitet më të ulët të automjeteve dhe me më pak aksidente, si Dibra, Berati dhe Kukësi, do të kenë koeficient më të ulët. Mosha e drejtuesit: Shoferët e rinj, veçanërisht ata në moshën 18-21 vjeç, do të përballen me koeficientë më të lartë për shkak të rrezikut më të lartë për aksidente.

Përllogaritja e koeficientëve dhe si ndikojnë në tarifat e sigurimit:

Në bazë të koeficientëve të rinj, tarifat e siguracionit mund të ndryshojnë ndjeshëm. Për shembull, një makinë tip Smart që më parë paguante 170,000 lekë të vjetra, tani do të shumëzohet me një koeficient 0.92, duke rezultuar në një ulje prej 30,000 lekësh. Kjo do të thotë se përdoruesit e mjeteve më të vogla dhe me fuqi motorike të ulët mund të përfitojnë nga uljet.

Qarqet me avantazh të veçantë:

Qarqe si Dibra, Berati dhe Kukësi, për shkak të numrit më të ulët të automjeteve dhe aksidenteve, do të kenë një ulje të veçantë të siguracionit. Automjetet e regjistruara në këto zona do të shumëzohen me koeficient 0.97, duke përfituar një ulje të çmimit.

Ky ndryshim pritet të jetë një përmirësim në drejtim të korrektësisë dhe drejtësisë së pagesave të siguracionit. Për herë të parë, siguracioni do të jetë një reflektim i sjelljes së drejtuesve të mjeteve dhe karakteristikave të automjeteve që ata drejtojnë.