Ndahet nga jeta artisti i Estradës së Sarandës, Iljaz Laska

Me hidhërim të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të këngëtarit të shquar të Estradës së Sarandës, Iljaz Laska. Pas një karriere të shkëlqyer që shtrihej për më shumë se 15 vite, Laska u nda nga jeta, duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe një boshllëk të ndjeshëm në skenën muzikore të qytetit.

Iljaz Laska lindi dhe u rrit në Sarandë, ku që në moshë të re tregoi talentin e tij të jashtëzakonshëm për muzikën. I ndikuar nga traditat e pasura muzikore të jugut të Shqipërisë, ai u bë shpejt një figurë e dashur dhe e njohur për publikun. Me zërin e tij të veçantë dhe interpretimet plot ndjenjë, Laska arriti të prekë zemrat e shumë njerëzve, duke e bërë emrin e tij të pandashëm nga Estrada e Sarandës.

Përgjatë karrierës së tij, Iljaz Laska u dallua për një sërë performancash të paharrueshme, duke sjellë në skenë një repertor të gjerë këngësh që varionin nga meloditë tradicionale shqiptare deri te kompozimet bashkëkohore. Ai ishte një artist që jo vetëm këndonte, por edhe transmetonte pasionin dhe dashurinë për artin tek çdo spektator.

Iljaz Laska ishte i njohur për përkushtimin dhe profesionalizmin e tij. Shumë nga kolegët dhe bashkëpunëtorët e tij e kujtojnë atë si një person me zemër të madhe, gjithmonë të gatshëm të ndihmojë dhe të inspirojë të tjerët. Estrada e Sarandës, nën udhëheqjen e tij vokale, përjetoi një periudhë lulëzimi dhe rritjeje, duke u bërë një nga trupat më të respektuara në Shqipëri.

Laska la pas një trashëgimi të pasur muzikore që do të vazhdojë të frymëzojë brezat e ardhshëm. Kontributi i tij në kulturën dhe muzikën shqiptare është i paçmueshëm dhe do të kujtohet gjithmonë me respekt dhe mirënjohje.

Qyteti i Sarandës, si dhe mbarë komuniteti artistik shqiptar, shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe miqve të Iljaz Laskës në këto momente të vështira. Ndarja nga jeta e këtij artisti të madh është një humbje e madhe për të gjithë ne, por kujtimi dhe muzika e tij do të vazhdojnë të jetojnë përjetësisht në zemrat tona.

Pusho në paqe, Iljaz Laska. Të falënderojmë për gjithçka që na dhe dhe për muzikën që na bëri të ëndërrojmë.