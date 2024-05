Manjola Nikollo triumfon ndaj përpjekjeve për deformimin e procesit

Në një garë të tensionuar dhe të ngarkuar me sfida, Manjola Nikollo, kryetarja në detyrë e Partisë Demokratike në Sarandë, arriti të triumfojë bindshëm ndaj përpjekjeve të pushtetit dhe interesave të errëta, duke fituar një mandat të ri 4-vjeçar. Kjo fitore e qartë është një dëshmi e përkushtimit të saj dhe e mbështetjes së fortë nga anëtarët e partisë.

Procesi zgjedhor ishte i mbushur me sfida, me përpjekje të shumta nga kundërshtarët për të penguar dhe devijuar vullnetin e demokratëve të vërtetë të Sarandës. Megjithatë, Manjola Nikollo qëndroi e palëkundur përballë këtyre pengesave, duke dëshmuar një vendosmëri dhe integritet të lartë. Fitorja e saj nuk ishte vetëm një rezultat i përpjekjeve të saj personale, por edhe i mbështetjes së palëkundur të anëtarëve të Partisë Demokratike, të cilët e shohin atë si një lidere të aftë dhe të përkushtuar për të çuar përpara interesat e qytetarëve të Sarandës.

Nikollo ka treguar gjatë gjithë mandatit të saj të parë se është një zë i fortë dhe i palodhur për demokratët dhe për qytetarët e Sarandës. Ajo ka punuar për të forcuar strukturat e partisë, për të promovuar transparencën dhe për të luftuar kundër korrupsionit dhe ndikimeve të jashtme që përpiqen të minojnë demokracinë dhe të drejtën e qytetarëve për një qeverisje të drejtë dhe të ndershme.

Në fjalimin e saj të fitores, Nikollo theksoi rëndësinë e unitetit dhe bashkëpunimit brenda partisë. Ajo u shpreh: “Kjo fitore është e jona, e të gjithë atyre që besojnë në demokracinë dhe në të ardhmen e ndritur të Sarandës. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtat tona dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë.”

Me këtë fitore, Manjola Nikollo jo vetëm që ka konsoliduar pozicionin e saj si një lidere e fortë dhe efektive, por ka dhënë një mesazh të qartë se demokracia dhe vullneti i qytetarëve do të triumfojnë gjithmonë mbi interesat e errëta dhe përpjekjet për manipulim. Tani, me mbështetjen e fortë të anëtarëve të partisë dhe të gjithë qytetarëve të Sarandës, ajo është gati të çojë përpara një program të guximshëm dhe të detajuar për të përmirësuar jetën e të gjithëve.