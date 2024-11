Luftëtari fiton 3-4 në Sarandë, Butrinti me 2 trajnerët me kartona të kuq – VIDEO

Luftëtari fiton 3-4 në Sarandë, Butrinti me 2 trajnerët me kartona të kuq

Në një ndeshje të mbushur me emocione dhe episode dramatike, Luftëtari fitoi me rezultatin 4-3 ndaj Butrintit në “Andon Lapa” të Sarandës. Kjo përballje kishte gjithçka: gola, spektakël, dhe tension që kulmoi me disa kartona të verdhë dhe të kuq për të dyja skuadrat.

Golat:

Butrinti : Dikson 13′, E. Gjata 15′, Basha 57′, Sejko 90+1′

: Dikson 13′, E. Gjata 15′, Basha 57′, Sejko 90+1′ Luftëtari: Vucaj 25′, Ziaj 29′, Mërkuri 50′, Diamanti 86′

Kartonët e Verdha:

Butrinti : Basha 20′, Nela 23′, Muço 25′, Sejko 91′

: Basha 20′, Nela 23′, Muço 25′, Sejko 91′ Luftëtari: Ziaj 40′, Th. Puci 43′, Mirani 45′, Glauber 52′, Mërkuri 64′, Barbosa 90+2′

Kartonët e Kuq:

Butrinti : Nela 37′, Dikson 90+1′

: Nela 37′, Dikson 90+1′ Luftëtari: Tuni 90+2′

Formacionet

Butrinti:

Formacioni : 4-3-3

: 4-3-3 Lojtarët : Moreno (Portier), Basha, S. Ageja, Dikson, E. Gjata, Ajala, Silva (Dauti 69′), Çelo (Sejko 46′), B. Malaj (Bocaj 46′), O. Ageja (Onuh 69′), Agu

: Moreno (Portier), Basha, S. Ageja, Dikson, E. Gjata, Ajala, Silva (Dauti 69′), Çelo (Sejko 46′), B. Malaj (Bocaj 46′), O. Ageja (Onuh 69′), Agu Trajner: Mariglen Nela (ndëshkuar me karton të kuq në minutën e 37-të)

Luftëtari:

Formacioni : 4-4-2

: 4-4-2 Lojtarët : Barbosa (Portier), Glauber, Ramadani, Çulli, Tuni, Vucaj (Dulaj 35′), Th. Puci (S. Puci 88′), Gaba (Mukoj 46′) (Diamanti 59′), Mirani, Ziaj (Ahmetaj 88′), Mërkuri

: Barbosa (Portier), Glauber, Ramadani, Çulli, Tuni, Vucaj (Dulaj 35′), Th. Puci (S. Puci 88′), Gaba (Mukoj 46′) (Diamanti 59′), Mirani, Ziaj (Ahmetaj 88′), Mërkuri Trajner: Besmir Shabani

Butrinti e nisi fuqishëm takimin dhe shënoi dy herë në minutat e para. Dikson i kaloi në avantazh vendasit në minutën e 13-të pas një krosimi të saktë nga këndi i Malajt, ndërsa vetëm dy minuta më pas, E. Gjata shënoi golin e dytë me një goditje të fuqishme nga distanca. Por Luftëtari nuk u dorëzua, duke ngushtuar diferencën në minutën e 25-të me anë të Vucajt, i cili shënoi pas një goditjeje dënimi. Vetëm katër minuta më vonë, Ziaj përfitoi nga një rrëmujë në zonë për të barazuar shifrat në 2-2.

Në minutën e 37-të, trajneri i Butrintit, Mariglen Nela, u ndëshkua me karton të kuq për protesta, duke lënë skuadrën pa trajner për pjesën tjetër të ndeshjes. Ndërkohë, ndeshja u ndal për disa momente pasi Vucaj i Luftëtarit pësoi një dëmtim dhe u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Sarandës.

Në pjesën e dytë, ritmi i lojës u intensifikua. Luftëtari kaloi sërish në avantazh në minutën e 50-të me golin e Mërkurit, por Butrinti reagoi shpejt dhe barazoi përsëri në minutën e 57-të me Basha, që shënoi me kokë pas një krosimi të E. Gjatës. Me të dyja skuadrat në përpjekje për të siguruar avantazhin, Diamanti i Luftëtarit realizoi golin vendimtar në minutën e 86-të.

Momente të nxehta u shfaqën përsëri në minutat shtesë, ku Dikson i Butrintit dhe Tuni i Luftëtarit u ndëshkuan me karton të kuq, duke e mbyllur ndeshjen me tension të lartë. Pas pesë minutave shtesë, arbitri dha fund ndeshjes, duke vulosur fitoren 4-3 për Luftëtarin.

Pas kësaj fitoreje, Luftëtari ngjitet në krye të renditjes me 15 pikë pas shtatë javësh, ndërsa Butrinti zbret në vendin e pestë me 11 pikë. Në ndeshjen e ardhshme, Butrinti do të udhëtojë drejt Memaliajt, ndërsa Luftëtari do të presë në fushën e tij ekipin e Delvinës.

