LIVE – MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK SARANDË, 28 TETOR 2024

MBLEDHJA E KËSHILLIT BASHKIAK SARANDË, 28 TETOR 2024

Drejtpërdrejt në kanalin në youtube të Saranda Web

RENDI I DITËS:

1. P/vendim “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Shtator 2024”.

2. P/vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin Shtator 2024 ”.

3. P/vendim“Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Agjensisë Shtetërore të Kadastrës dhe Bashkisë Sarandë për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë dhe trajtimit me prioritet të procedurave administrative të papërfunduara për legalizimin e ndërtimeve pa leje në zonat me prioritet zhvillimi urban dhe zonat informale të banimit në Bashkinë Sarandë” .

4. P/vendim “Për miratimin e një shtese në numrin e punonjësve të aparatit të Bashkisë Sarandë” .

5. Raport mbi ecurinë e sezonit tuistik 2024 dhe problematikat e vërejtura.

6. Analizë për transportin publik.

7. Informacion në lidhje me zbatimin e Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.8 datë 27.01.2023

