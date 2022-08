Ku avulloi tenderi 85 milionësh për sinjalistikën vertikale dhe horizontale në rrugët e qytetit?

Më datë 2 Qershor 2022 Bashkia Sarandë shpalli tenderin për “ Sinjalistika horizontale, vertikale “ me një vlerë prej 7.083.333 Lekë pa tvsh ose 85 milionë lekë të vjetra.

Më datë 15 Qershor, Bashkia Sarandë njoftoi se fituesi i tenderit u shpall kompania “Signs & Road Safety Solutions” SH.P.K dhe Kohezgjatja e kontratës për kryerjen e punimeve ishte 15 ditë.

Më 30 Qershor, me anë të një publikimi në facebook Bashkia Sarandë njoftonte se tashmë punimet për sinjalistikën kishin filluar. Ajo që u pa ishte se bëhej fjalë vetëm për disa vijëzime në aksin rrugor nga Metoqi deri te Rrapi dhe vijëzime për kalimtarët në disa kryqëzime rreth qendrës së qytetit. Askund tjetër nuk u vendos sinjalistikë, as vertikale dhe as horizontale.

Megjithëse data shënon 4 Gusht dhe punimet e firmës duhet të përfundonin brenda 15 ditëve nga fillimi i punimeve, nga një vëzhgim i kryer në qytet, konstatohet se në shumicën e rrugëve nuk janë kryer punime, madje nuk janë bërë as vijat për kalimtarët nëpër kryqëzimet kryesore.