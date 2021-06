Shahistja e vogël sarandjote Klea Omeri shpallet kampione Evrope për moshën e 13-vjeçarëve

Sukses i shahisteve te vegjel shqiptare , ne pjesmarrjen e tyre ne Kupen Europiane te Shahut, zhvilluar ne datat 19 deri 24 Qershor per kategorite U 15 dhe U 9 ne Petrovac te Malit te Zi.





Eklea Omeri, shahistja e vogël nga Saranda është shpallur fituese e vendit te pare per femra G-13 ne garen standart.



Me këtë rast Federata Shqiptare e Shahut falenderon trajneret e shahisteve te rinj dhe prinderit , per seriozitetin, perkushtimin, pjesemarrjen dhe impenjimin.