Jolio Dine: Nese fitoj garën e Keshillit, shperblimin do i’a dhuroj familjeve në nevojë.

Jolio Dine: Politiken duhet ta vendosim ne sherbim te njerezve dhe jo te vetes!

Une e di mire se ndihma ekonomike qe shteti jep per familjet ne nevoje, eshte teper minimale dhe e pamjaftueshme. Ashtu si cdo Bashki e vendit, edhe Saranda ka ne perberje qindra familje ne nevoje, madje shpesh edhe nen minimumin jetik.

Per kete arsye kam vendosur me zemer qe ne rast se do te jem fitues ne garen per Keshillin Bashkiak, do te dhuroj shperblimin e cdo muaji, per gjithe mandatin, tek familjet ne nevoje te Sarandes.