IKMT: Në Ksamil aksioni fillon nesër, do prishim 30 ndërtime nga 1 deri në 5 kate

IKMT nis operacionin nga Ksamili dhe Velipoja

Zyberi: Asnjë tolerim

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit do të nisë ditën e hënë operacionin për prishjen e objekteve pa leje në zonën bregdetare të vendit.

Operacioni do të fillojë njëherësh në dy zona të ndryshme, Ksamil dhe Velipojë, duke vijuar më pas në drejtimet respektive me prishjen e objekteve zonë pas zone.

Objektet variojnë nga 1 deri në 5 kate, me struktura beton-arme dhe të lehtësuara.



Në zonën e Velipojës janë planifikuar të prishen rreth 15 objekte të tilla, ndërsa në Ksamil rreth 30.

Në prag të nisjes së operacionit, kryeinspektori i IKMT Ajet Zyberaj shprehet se: Nuk do të tolerojmë asnjë shkelje ligji.

Nuk do të tolerojmë asnjë që toleron shkelësit e ligjit, thuhet në deklarimin e IKMT.