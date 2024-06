Hari Imeri mbledh kryesinë e grupit Basha në Delvinë, do mbetemi me PD apo do vemi pas Lulit

Hari Imeri, drejtuesi i grupimit Basha në Delvinë, do të mbledhë sonte kryesinë e grupimit të mbështetësve të Lulzim Bashës për të përcaktuar vendimin e tyre pas vendimit të gjykatës që njohu si PD zyrtare grupimin e Sali Berishës.

Në këtë mbledhje të rëndësishme, do të diskutohet nëse do të qëndrojnë në Partinë Demokratike apo do të ndjekin Lulzim Bashën, i cili duket se po shkon drejt krijimit të një partie të re politike.

Vendimi i gjykatës ka krijuar një situatë të tensionuar brenda radhëve të demokratëve, me shumicën e tyre që po i bashkohen grupimit të Sali Berishës dhe po e braktisin Lulzim Bashën. Ky vendim është një pikë kthese për grupimin Basha në Delvinë, që tani përballet me një zgjedhje të vështirë për të ardhmen e tyre politike.

Diskutimet e mbledhjes pritet të jenë intensive, me argumente pro dhe kundër qëndrimit në PD.

Mbështetësit e Bashës do të duhet të vendosin nëse do të mbeten pjesë e strukturës aktuale të Partisë Demokratike apo do të ndjekin Bashën drejt një formacioni të ri politik.

Nga ana tjetër Partia Demokratike e degës Delvinë ditët e ardhshme pritet të ketë zgjedhje të reja për kryetarin e saj dhe Hari Imeri mund të jetë një prej kandidatëve në këtë garë nëse vendos të qëndrojë brenda strukturave të PD.