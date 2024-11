Hapen aplikimet për menaxhimin e stacioneve të plazhit

Sot nisën aplikimet për marrjen në përdorim të stacioneve të plazhit, një proces që këtë vit vjen me disa ndryshime të rëndësishme në rregullore. Përmes portalit e-Albania, subjektet e interesuara, kryesisht hotelet pranë vijës bregdetare, mund të dorëzojnë aplikimet e tyre, të cilat do të jenë të hapura për 30 ditë.

Sipas rregullores së re, prioritet për marrjen e hapësirave të plazhit u jepet vetëm strukturave akomoduese, pra hoteleve që ndodhen në vijën e parë bregdetare ose shumë afër saj. Ky ndryshim synon të përmirësojë cilësinë e shërbimeve turistike dhe të vendosë standarde më të larta në menaxhimin e plazheve.

Çfarë sjell rregullorja e re?

Agjencia Kombëtare e Bregdetit (AKB), në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore, është përgjegjëse për vlerësimin dhe miratimin e aplikimeve. Procesi online përmes e-Albania lehtëson dorëzimin e dokumentacionit dhe shmang paraqitjet fizike, duke ofruar një mënyrë më transparente për aplikim.

Aplikuesit duhet të plotësojnë disa kritere, si:

Planvendosja e stacionit të plazhit, duke respektuar distancat e përcaktuara në rregullore;

Mandatpagesa vjetore sipas tarifave vendore;

Vërtetimi i shlyerjes së detyrimeve tatimore.

Pas përfundimit të fazës së parë, në fazën e dytë kërkohet plotësimi me dokumente specifike, ndërsa përfundimi i procesit shoqërohet me nënshkrimin e një kontrate 1 deri në 5-vjeçare.

Ndikimet e pritura

Ky ndryshim ka ngjallur diskutime për mënyrën se si do të ndikojë në hapësirat publike të vijës bregdetare. Nga njëra anë, rregullorja mund të sigurojë standarde më të larta për plazhet dhe të rrisë të ardhurat nga turizmi. Nga ana tjetër, përjashtimi i operatorëve të vegjël mund të kufizojë konkurrencën dhe të rrisë çmimet për shërbimet në bregdet.

Një tjetër shqetësim lidhet me ndikimin e këtyre ndryshimeve në hapësirat publike. A do të krijohen më shumë plazhe të lira për qytetarët apo kjo rregullore thjesht do të ndryshojë “pronarët” e hapësirave ekzistuese, duke centralizuar menaxhimin e plazheve te subjektet e mëdha?

Pyetja kryesore mbetet: A do të krijojë kjo politikë një balancë mes interesit publik dhe privat apo do të favorizojë vetëm subjektet më të fuqishme ekonomikisht?

Për momentin, qytetarët dhe operatorët turistikë presin që këto masa të sjellin një menaxhim më të drejtë dhe më efikas të plazheve, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të implementohet ky ndryshim në praktikë.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb