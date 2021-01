EMA miraton vaksinën e AstraZeneca/ BE, tani me 3 vaksina antiCOVID

Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) me bazë në Amsterdam të Premten rekomandoi vaksinën e prodhuar nga firma Britanike-Suedeze AstraZeneca për përdorim të kushtëzuar. Ndërkohë që pritet që brenda disa orësh të vijë edhe miratimin zyrtar Komisioni Evropian. Kjo do ta bënte atë vaksinën e tretë të bllokut të certifikuar, së bashku me ato BioNTech-Pfizer dhe Moderna.

EMA ka vlerësuar tërësisht të dhënat mbi cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës dhe rekomandoi me konsensus një autorizim zyrtar të marketingut me kusht të dhënë nga Komisioni Evropian.

Ndërkohë që Komisioni i vaksinave në Gjermani tha të Enjten se nuk mund të rekomandonte përdorimin e vaksinave në njerëz të moshës 65 vjeç e lart sepse të dhënat e efikasitetit për grupin mungonin.

Rezultatet e kombinuara nga 4 prova klinike në Mbretërinë e Bashkuar, Brazil dhe Afrikën e Jugut treguan se vaksina COVID-19 AstraZeneca ishte e sigurt dhe efektive në parandalimin e COVID-19 tek njerëzit nga 18 vjeç. Këto studime përfshinë rreth 24,000 njerëz së bashku dhe ka një shkallë efektiveti mesatare 70%, por në varësi të ndryshimit të dozave ajo mund të shkojë deri në 90%.