E mbijetuara e vetme e furgonit: Para 2 ditësh isha në malin e Tomorrit, Zoti bëri mrekullinë tek unë

Greta Kaperdini është e mbijetuara e vetme e aksidentit tragjik në Qafë-Muzinë, ku humbën jetën 5 nga 6 personat që ndodheshin në furgonin i cili ra në greminë.

Ajo ka folur për gazetaren e Fax News, Ervina Shehaj, ku ka theksuar se nuk mban mend asgjë si ndodhi aksidenti por vetëm kur ka hapur syte ka parë njerëz sipër saj.

E reja thotë se shpëtimi i saj ka qenë një mrekulli e Zotit, ndërkohë ajo kujton se dy ditë më parë ka qenë në Malin e Tomorrit.

“Isha në vend të parë të furgonit po udhetoja për në Sarandë. Rreth meje nga një krah kisha shoferin dhe nga ana tjetër një grua( viktime). Nuk mbaj mend asgjë si ndodhi, kam hapur syte kur ishim rrëzuar ne greminë shoh që kisha njerez sipër meje. Aty bërtita, rreth meje erdhen dy cuna qe po tentonin tëme nxirrnin nga aty. Me nxorrën dhe pashë që po me dhimbte krahu kur me tërhoqën.

Qendrova pak aty, pritëm autombulancën. Çanten e dores ma kishte marr një nga cunat, telefonin nuk mbaj mend e humba. Erdha ne spital, me bënë grafi dhe rezultoi që kam thyer krahun, të cilin e kam ne allci.

Me dhemb pak qafa por jam mirë. Nuk e di ça të them, eshte mrekulli e zotit, para dy ditesh isha ne mal te Tomorrit. Zoti bëri mrekulli tek une.

Faktin si ndodhi aksidenti nuk mbaj mend fare gje, mbaj mend vetem kur hapa syte. Lajmerova te afermit pasi kishin pare lajmet dhe telefoni ju dilte i fikur , i lajmerova ketu ne spital qe jam mire“, tha ajo.

VIDEO NGA AKSIDENTI