Detaje të reja nga aksidenti: Automjeti goditi 72-vjeçarin, gomarin dhe një lopë dhe më pas goditi një mjet tjetër

Detaje të reja nga aksidenti:

Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit, rreth orës 03:45, pranë rrethrrotullimit të fshatit Bajkaj. Viktima, Luan Xhuvani, 72 vjeç, po udhëtonte me gomarin e tij nga fshati Fushë Vërria drejt Bajkajt, duke shoqëruar një lopë të lidhur pas gomarit.

Rrethanat e aksidentit

Sipas të dhënave paraprake, Engjëll Ogiçi, 63 vjeç, po kthehej nga Tirana drejt shtëpisë së tij në Bamatat dhe ishte vetëm në makinën e tij tip “Benz”. Afër rrethrrotullimit të Bajkajt, gjatë shkëmbimit me një automjet tjetër, Ogiçi dyshohet se nuk ka arritur të vërejë Xhuvanin dhe kafshët për shkak të dritave të shkurtra. Automjeti i tij fillimisht përplasi lopën, më pas gomarin me Xhuvanin mbi të, dhe në fund u përplas me një makinë tjetër tip “Benz” që drejtohej nga shtetasi V.G.

Luan Xhuvani ndërroi jetë gjatë transportit për në spitalin e Sarandës, për shkak të plagëve të rënda që pësoi nga përplasja. Engjëll Ogiçi u shoqërua në komisariat nga autoritetet për t’u marrë në pyetje dhe për veprime të mëtejshme hetimore.

Deklarata e Policisë:

Sot, rreth orës 03:45, në aksin rrugor Sarandë-Tuneli i Skërfices, në afërsi të rrethrrotullimit të fshatit Bajkaj, shtetasi Engjëll Ogiçi 63 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit tip “Benz” dhe ka aksidentuar këmbësorin, shtetasin Luan Xhuvani 72 vjeç, e më pas, është përplasur me një tjetër automjet tip “Benz”, me drejtues shtetasin V. G.

Si pasojë e aksidentit, 72 vjeçari ka ndërruar jetë gjatë transportit për në spitalin e Sarandës.

Drejtuesi i automjetit, shtetasi Engjëll Ogiçi, u shoqërua në komisariat për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

